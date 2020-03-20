Люди переживают за дефицит туалетной бумаги и макарон: как сейчас работают магазины в Германии

КИЕВ. 20 марта. УНН. Сейчас Германии не грозит дефицит продуктов питания, а супермаркеты работают бесперебойно, однако местные все равно переживают за то, что качество товары могут застрять на границе или перестать производиться из-за распространения коронавирусной инфекции во всем мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.