Люди переживают за дефицит туалетной бумаги и макарон: как сейчас работают магазины в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сейчас Германии не грозит дефицит продуктов питания, а супермаркеты работают бесперебойно, однако местные все равно переживают за то, что качество товары могут застрять на границе или перестать производиться из-за распространения коронавирусной инфекции во всем мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Так, министр продовольствия и сельского хозяйства Юлия Клекнер не видит причин для того, чтобы запасаться продуктами питания, поскольку в Германии их производят более чем достаточно для внутреннего потребления.
В Германии вволю картофеля, пшеницы, молочных продуктов и свинины. Чего в Германии производится меньше, чем потребляется, так это овощей и фруктов. В первую очередь, речь идет о экзотические виды и те, которые просто не растут в течение всего года в здешних широтах.
“Дополнительный импульс ажиотажному спросу добавили сообщения о закрытии границ, то соседними странами, то Германией. А вдруг тот или иной товар застрянет на границе, даже если он остается открытым для грузовых перевозок?”, — сообщают в издании.
Однако эксперты успокаивают: туалетная бумага, например, в Германии преимущественно отечественная, в том числе, та, что продается в дешевых сетевых супермаркетах Lidl, Aldi и dm. То же самое касается средств дезинфекции и макаронных изделий, в рекламных целях имеют итальянские названия, но на самом деле изготавливаются в Германии.
Сообщается, что на границах Германии с соседними странами и действительно выстроились многокилометровые очереди из грузовиков. Но правительство Германии утверждает, что это временное явление, и очереди скоро исчезнут, когда для грузового транспорта при пересечении границ будут выделены отдельные полосы на автострадах.
По словам министра, проблема заключается только в том, что в самой Германии может оказаться недостаточно водителей грузовиков, которые развозят товары со складов по магазинам. Причина в том, что среди водителей много поляков, которые временно работают в ФРГ, и по возвращении в Польшу им придется провести две недели на карантине.
Как ранее сообщал УНН, диетолог назвала продукты, которые помогут противодействовать коронавирусу.