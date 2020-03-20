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Люди переживают за дефицит туалетной бумаги и макарон: как сейчас работают магазины в Германии

Люди переживают за дефицит туалетной бумаги и макарон: как сейчас работают магазины в Германии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Сейчас Германии не грозит дефицит продуктов питания, а супермаркеты работают бесперебойно, однако местные все равно переживают за то, что качество товары могут застрять на границе или перестать производиться из-за распространения коронавирусной инфекции во всем мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Так, министр продовольствия и сельского хозяйства Юлия Клекнер не видит причин для того, чтобы запасаться продуктами питания, поскольку в Германии их производят более чем достаточно для внутреннего потребления.

В Германии вволю картофеля, пшеницы, молочных продуктов и свинины. Чего в Германии производится меньше, чем потребляется, так это овощей и фруктов. В первую очередь, речь идет о экзотические виды и те, которые просто не растут в течение всего года в здешних широтах.

“Дополнительный импульс ажиотажному спросу добавили сообщения о закрытии границ, то соседними странами, то Германией. А вдруг тот или иной товар застрянет на границе, даже если он остается открытым для грузовых перевозок?”, — сообщают в издании.

Однако эксперты успокаивают: туалетная бумага, например, в Германии преимущественно отечественная, в том числе, та, что продается в дешевых сетевых супермаркетах Lidl, Aldi и dm. То же самое касается средств дезинфекции и макаронных изделий, в рекламных целях имеют итальянские названия, но на самом деле изготавливаются в Германии.

Сообщается, что на границах Германии с соседними странами и действительно выстроились многокилометровые очереди из грузовиков. Но правительство Германии утверждает, что это временное явление, и очереди скоро исчезнут, когда для грузового транспорта при пересечении границ будут выделены отдельные полосы на автострадах.

По словам министра, проблема заключается только в том, что в самой Германии может оказаться недостаточно водителей грузовиков, которые развозят товары со складов по магазинам. Причина в том, что среди водителей много поляков, которые временно работают в ФРГ, и по возвращении в Польшу им придется провести две недели на карантине.

Как ранее сообщал УНН, диетолог назвала продукты, которые помогут противодействовать коронавирусу.

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