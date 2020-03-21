В Баварии вводят жесткие ограничения на передвижение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. С целью сдерживания распространения короновирусной инфекции правительство Баварии решило ввести жесткие ограничения на передвижение жителей этой федеральной земли. Об этом объявил глава правительства Баварии Маркус Зедер, передает УНН со ссылкой на DW.
Ограничения будут действовать с полуночи 21 марта в течение не менее двух недель на территории всей земли. Покидать свою квартиру будет разрешено только в случае уважительных причин.
Такими будут считать, в частности, путь на работу, необходимые закупки, посещение врача и аптеки, помощь другим, посещение партнера или партнерши, а также занятия спортом и прогулки на свежем воздухе. Впрочем, последнее разрешено только одноу или вместе с человеком, с которым лицо проживает.
Полиция будет контролировать соблюдение принятых мер, нарушителей ждут высокие штрафы.
В Баварии должны закрыться все рестораны и другие заведения питания, парикмахерские и магазины стройматериалов. В земле с 16 марта закрыты уже школы и детские сады.
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