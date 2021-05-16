У Барселоні поліція розігнала з вулиць понад 9 тис. людей, які святкували послаблення локдауну

Деталі

Поліція повідомила, що багато хто з натовпу брали участь в масових пиятиках, відомих як "ботеллоні".

Міністр культури Хосе Мануель Родрігес Урібес, виступаючи на заході в Мадриді, закликав молодих людей продовжувати слідувати правилам соціального дистанціювання.

"Я знаю, що значить жити з безліччю обмежень і з цього потрібно виходити, але я прошу вас робити це обережно, щоб отримувати задоволення, але бути дуже обережними і продовжувати дотримуватися заходів безпеки", - сказав Родрігес Урібес.

Уряд Іспанії скасував шестимісячний надзвичайний стан 9 травня опівночі (22:00 за Гринвічем), так що це був перший шанс для гуляк протягом вихідних.

Як і раніше діють деякі обмеження. У Каталонії, столицею якої є Барселона, бари і ресторани відкриті з 7:00 до 23:00, а максимальна кількість осіб, що сидять за столиками, - чотири людини.

Оскільки більше немає обмежень на пересування по країні, багато іспанців взяли невелику перерву на вихідних.

Згідно з даними міністерства охорони здоров'я в п'ятницю, Іспанія, одна з найбільш постраждалих країн Європи, зареєструвала 79 339 смертей від коронавірусу і 3,6 мільйона випадків захворювання. Але рівень інфікування знизився, і майже третина населення отримала хоча б одну дозу вакцинації.

Доповнення

Іспанія відкриє свої кордони для іноземних туристів з третіх країн після 20 травня.