В Барселоне полиция разогнала с улиц более 9 тыс. человек, празднующих ослабление локдауна
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Испанская полиция заявила, что в воскресенье убрала 9 тысяч гуляк из улиц в центре Барселоны и прилегающего пляжа, чтобы предотвратить опасное скопление людей в первые полные выходные после снятия ограничений на COVID-19, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Полиция сообщила, что многие из толпы участвовали в массовых попойках, известных как "ботеллони".
Министр культуры Хосе Мануэль Родригес Урибес, выступая на мероприятии в Мадриде, призвал молодых людей продолжать следовать правилам социального дистанцирования.
"Я знаю, что значит жить со множеством ограничений и из этого нужно выходить, но я прошу вас делать это осторожно, чтобы получать удовольствие, но быть очень осторожными и продолжать соблюдать меры безопасности", - сказал Родригес Урибес.
Правительство Испании отменило шестимесячное чрезвычайное положение 9 мая в полночь (22:00 по Гринвичу), так что это был первый шанс для гуляк в течение выходных.
По-прежнему действуют некоторые ограничения. В Каталонии, столицей которой является Барселона, бары и рестораны открыты с 7:00 до 23:00, а максимальное количество человек, сидящих за столиками - четыре человека.
Поскольку больше нет ограничений на передвижение по стране, многие испанцы взяли небольшой перерыв на выходных.
Согласно данным министерства здравоохранения в пятницу, Испания, одна из наиболее пострадавших стран Европы, зарегистрировала 79 339 смертей от коронавируса и 3,6 миллиона случаев заболевания. Но уровень инфицирования снизился, и почти треть населения получила хотя бы одну дозу вакцинации.
Дополнение
Испания откроет свои границы для иностранных туристов из третьих стран после 20 мая.