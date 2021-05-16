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В Барселоне полиция разогнала с улиц более 9 тыс. человек, празднующих ослабление локдауна

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Испанская полиция заявила, что в воскресенье убрала 9 тысяч гуляк из улиц в центре Барселоны и прилегающего пляжа, чтобы предотвратить опасное скопление людей в первые полные выходные после снятия ограничений на COVID-19, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В Барселоне полиция разогнала с улиц более 9 тыс. человек, празднующих ослабление локдауна

Детали

Полиция сообщила, что многие из толпы участвовали в массовых попойках, известных как "ботеллони".

Министр культуры Хосе Мануэль Родригес Урибес, выступая на мероприятии в Мадриде, призвал молодых людей продолжать следовать правилам социального дистанцирования.

"Я знаю, что значит жить со множеством ограничений и из этого нужно выходить, но я прошу вас делать это осторожно, чтобы получать удовольствие, но быть очень осторожными и продолжать соблюдать меры безопасности", - сказал Родригес Урибес.

Правительство Испании отменило шестимесячное чрезвычайное положение 9 мая в полночь (22:00 по Гринвичу), так что это был первый шанс для гуляк в течение выходных.

По-прежнему действуют некоторые ограничения. В Каталонии, столицей которой является Барселона, бары и рестораны открыты с 7:00 до 23:00, а максимальное количество человек, сидящих за столиками - четыре человека.

Поскольку больше нет ограничений на передвижение по стране, многие испанцы взяли небольшой перерыв на выходных.

Согласно данным министерства здравоохранения в пятницу, Испания, одна из наиболее пострадавших стран Европы, зарегистрировала 79 339 смертей от коронавируса и 3,6 миллиона случаев заболевания. Но уровень инфицирования снизился, и почти треть населения получила хотя бы одну дозу вакцинации.

Дополнение

Испания откроет свои границы для иностранных туристов из третьих стран после 20 мая.

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