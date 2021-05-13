Іспанія відкриє свої кордони для туристів

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Зараз Євросоюз переглядає рекомендацію 912 Ради ЄС про тимчасове обмеження несуттєвих поїздок з країн, які не входять до Європейського Союзу.

Під час церемонії презентації, що відбулася у Національному парадорі Алькала-де-Енарес, міністр промисловості, торгівлі та туризму Рейєс Марото наголосив, що Іспанія “готова дуже скоро знову відкритись світові та привітати всіх, хто хоче провести ідеальний відпочинок після найгіршого року”.

Під час презентації міністр також нагадав, що в червні буде запущений цифровий зелений сертифікат (CVD) для сприяння мобільності між країнами ЄС.

Нагадаємо

Іспанія скасувала режим надзвичайної ситуації, введений для боротьби з поширенням інфекції, який діяв більше півроку. Країна також підтримує відмову від патентування на вакцини та закликає до розширення міжнародної співпраці.