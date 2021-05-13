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Испания откроет свои границы для туристов

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Испания откроет свои границы для иностранных туристов из третьих стран после 20 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Diario de Sevilla.

Испания откроет свои границы для туристов

Детали

Сейчас Евросоюз пересматривает рекомендацию 912 Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок из стран, не входящих в Европейский Союз.

Во время церемонии презентации, которая состоялась в Национальном парадоры Алькала-де-Энарес, министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото отметил, что Испания “готова очень скоро снова открыться миру и приветствует всех, кто хочет провести идеальный отдых после худшего года”.

Во время презентации министр также напомнил, что в июне будет запущен цифровой зеленый сертификат (CVD) для содействия мобильности между странами ЕС.

Напомним

Испания отменила режим чрезвычайной ситуации , введенный для борьбы с распространением инфекции, который действовал более полугода. Страна также поддерживает отказ от патентования на вакцины и призывает к расширению международного сотрудничества.

Украинские Национальные Новости

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