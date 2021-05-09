В Іспанії скасували режим надзвичайної ситуації

Деталі

Надзвичайна ситуація передбачала, серед іншого, заборону на поїздки між регіонами без поважної причини. Влада Мадриду закликала співвітчизників до обачності, нагадавши, що пандемія ще не закінчилася. Регіони мають право приймати рішення про зняття або посилення обмежень, виходячи з епідеміологічної ситуації.

Загалом в Іспанії зафіксували 3,567,408 випадків коронавірусу, 78,792 осіб померли.

Нагадаємо

МОЗ Іспанії в квітні зареєстрував 2757 випадків смерті від коронавірусної хвороби, що є найнижчим щомісячним показником за останні шість місяців. Іспанія підтримує відмову від патентування на вакцини та закликає до розширення міжнародної співпраці.