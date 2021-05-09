В Испании отменили режим чрезвычайной ситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Испания отменила режим чрезвычайной ситуации, введенный для борьбы с распространением инфекции, который действовал более полугода. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
Чрезвычайная ситуация предусматривала, среди прочего, запрет на поездки между регионами без уважительной причины. Власти Мадрида призвал соотечественников к осмотрительности, напомнив, что пандемия еще не закончилась. Регионы имеют право принимать решение о снятии или усиление ограничений исходя из эпидемиологической ситуации.
Всего в Испании зафиксировали 3,567,408 случаев коронавируса, 78,792 человек умерли.
Напомним
МЗ Испании в апреле зарегистрировал 2757 случаев смерти от коронавирусной болезни, что является самым низким ежемесячным показателем за последние шесть месяцев. Испания поддерживает отказ от патентования на вакцины и призывает к расширению международного сотрудничества.