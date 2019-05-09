У барі в Флориді стрілянина, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В американському штаті Флорида у барі стріляли у трьох людей, одна людина загинула. Про це повідомила місцева поліція, передає УНН з посиланням на AP.
Прес-секретар поліції міста Форт-Лодердейл у Флориді Кейсі Лінінг заявила, що офіцери виїхали на повідомлення про стрілянину, яка сталася у барі Blue Martini у торговому центрі Galleria у середу о 23:51 за місцевим часом.
Вона повідомила, що одна людина загинула на місці події, а дві інші постраждалі були доставлені в лікарню. Інформації про їх стан здоров'я відразу не було.
Лінінг зазначила, що підозрюваний перебуває під вартою, наразі особа його невідома. Поліція вважає, що стрілянина "сталася в результаті сварки всередині закладу".
Нагадаємо, у США в школі сталася стрілянина, є поранені.