В баре во Флориде стрельба, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В американском штате Флорида в баре стреляли в троих человек, один человек погиб. Об этом сообщила местная полиция, передает УНН со ссылкой на AP.
Пресс-секретарь полиции города Форт-Лодердейл во Флориде Кейси Лининг заявила, что офицеры выехали на сообщение о стрельбе, которая произошла в баре Blue Martini в торговом центре Galleria в среду в 23:51 по местному времени.
Она сообщила, что один человек погиб на месте происшествия, а две другие пострадавшие были доставлены в больницу. Информации об их состоянии здоровья сразу не было.
Лининг отметила, что подозреваемый находится под стражей, пока личность его неизвестна. Полиция считает, что стрельба "произошла в результате ссоры внутри заведения".
Напомним, в США в школе произошла стрельба, есть раненые.