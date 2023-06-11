У Бахмуті на кожні 48 сантиметрів захоплених територій припадає один убитий або поранений російський солдат - Міноборони Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Міноборони Великої Британії оприлюднили відео українського Бахмута, де тривають запеклі бої. За оцінками британців росія втратила одного солдата, вбитим або пораненим, на кожні 48 сантиметрів захоплених територій, повідомляє УНН.
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«У лютому 2022 року росія, ймовірно, планувала завершити захоплення всього Донбасу протягом 10-14 днів. А ось у Бахмуті на кожні 48 см захопленої території припадає один її солдат вбитий або поранений. Україна бореться», - йдеться в повідомленні британського Міноборони у Twitter.
Додамо
Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ексклюзивному коментарі УНН розповів, про те, як українські військові готувалися до оборони Бахмута. За його словами, зокрема, було підготовлено системи траншей, які налічували майже 20 тисяч метрів.