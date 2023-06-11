В Бахмуте на каждые 48 сантиметров захваченных территорий приходится один убитый или раненый российский солдат – Минобороны Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Минобороны Великобритании обнародовали видео украинского Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои. По оценкам британцев россия потеряла одного солдата, убитым или раненным, на каждые 48 сантиметров захваченных территорий, сообщает УНН.
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«В феврале 2022 года россия, вероятно, планировала завершить захват всего Донбасса в течение 10-14 дней. А вот в Бахмуте на каждые 48 см захваченной территории приходится один ее солдат убитый или раненый. Украина борется», - говорится в сообщении британского Минобороны в Twitter.
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Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, о том, как украинские военные готовились к обороне Бахмута. По его словам, в частности, были подготовлены системы траншей, которые насчитывали почти 20 тысяч метров.