В Бахмуте на каждые 48 сантиметров захваченных территорий приходится один убитый или раненый российский солдат – Минобороны Британии

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«В феврале 2022 года россия, вероятно, планировала завершить захват всего Донбасса в течение 10-14 дней. А вот в Бахмуте на каждые 48 см захваченной территории приходится один ее солдат убитый или раненый. Украина борется», - говорится в сообщении британского Минобороны в Twitter.

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Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, о том, как украинские военные готовились к обороне Бахмута. По его словам, в частности, были подготовлены системы траншей, которые насчитывали почти 20 тысяч метров.