У багатоповерхівці Києва стався вибух: мешканців верхніх поверхів евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У будинку на столичному житловому масиві Виноградар стався вибух, внаслідок чого виникла пожежа. Про це УНН повідомив пресофіцер ГУ ДСНС України в місті Києві Олександр Макушенко.
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“Пожежа сталася на Виноградарі, У 17-поверховому будинку. Зокрема, на 9 поверсі в квартирі стався вибух та виникла пожежа. Її ліквідували о 09:44. Постраждалих немає. Евакуйовано 12 мешканців з верхніх поверхів, з яких троє дітей. Причина вибуху встановлюється”, – сказав Макушенко.
Нагадаємо
З початку 2022 року в Україні виникла 71 161 пожежа.