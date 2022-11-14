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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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У багатоповерхівці Києва стався вибух: мешканців верхніх поверхів евакуювали

У багатоповерхівці Києва стався вибух: мешканців верхніх поверхів евакуювали

Київ • УНН

 • 766598 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У будинку на столичному житловому масиві Виноградар стався вибух, внаслідок чого виникла пожежа. Про це УНН повідомив пресофіцер ГУ ДСНС України в місті Києві Олександр Макушенко.

Цитата

“Пожежа сталася на Виноградарі, У 17-поверховому будинку. Зокрема, на 9 поверсі в квартирі стався вибух та виникла пожежа. Її ліквідували о 09:44. Постраждалих немає. Евакуйовано 12 мешканців з верхніх поверхів, з яких троє дітей. Причина вибуху встановлюється”, – сказав Макушенко.

Нагадаємо

З початку 2022 року в Україні виникла 71 161 пожежа.

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