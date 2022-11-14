У багатоповерхівці Києва стався вибух: мешканців верхніх поверхів евакуювали

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“Пожежа сталася на Виноградарі, У 17-поверховому будинку. Зокрема, на 9 поверсі в квартирі стався вибух та виникла пожежа. Її ліквідували о 09:44. Постраждалих немає. Евакуйовано 12 мешканців з верхніх поверхів, з яких троє дітей. Причина вибуху встановлюється”, – сказав Макушенко.

Нагадаємо

З початку 2022 року в Україні виникла 71 161 пожежа.