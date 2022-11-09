З початку року в Україні сталося понад 71 тис. пожеж – ДСНС

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“З початку року в Україні виникло 71 161 пожежа. Це величезна кількість пожеж, в яких загинули 1 162 людини. Травмовано 1 287 людей. З них, якщо говорити про дітей та підлітків до 18 років, 89 дітей. Щодо загиблих – це 25 людей”, – повідомив Хорунжий.

Деталі

За словами представника ДСНС, у 2022 році через російські обстріли в Україні зросла кількість пожеж на промислових підприємствах. Минулого року більший відсоток загорянь був у житлових секторах. Наразі пожежі у житловому секторі становлять приблизно 40% від усіх інших.

“Основна причина пожеж – необережне поводження з вогнем. Це, зокрема, і перевантаження електромереж, внаслідок чого пожежі виникають від короткого замикання”, – додав Хорунжий.

Нагадаємо

Внаслідок повномасштабного вторгнення росії у столиці від ворожих обстрілів постраждало 136 людей. Як повідомила керівниця пресслужби управління ДСНС України у Києві Світлана Водолага, з-під завалів вилучили тіла 40 осіб.