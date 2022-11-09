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У Києві з початку повномасштабної війни з-під завалів дістали 40 людей – ДСНС

У Києві з початку повномасштабної війни з-під завалів дістали 40 людей – ДСНС

Київ • УНН

 • 548987 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення росії у столиці від ворожих обстрілів постраждало 136 людей. Як повідомила на брифінгу керівниця пресслужби управління ДСНС України у Києві Світлана Водолага, з-під завалів вилучили тіла 40 осіб, передає УНН.

Цитата

“Не можна казати, що Київ перебуває у безпеці. З початку повномасштабного вторгнення рятувальники столиці виїжджали 96 разів на виклики, пов’язані саме з рашистськими обстрілами. В результаті цих подій 40 людей ми вилучили з-під завалів. На жаль, люди загинули”, – сказала Світлана Водолага.

Деталі

Речниця зазначила, що внаслідок повномасштабного вторгнення росії у Києві було травмовано 136 людей. Йдеться про ту кількість, яких вдалося врятувати та доправити до медичних закладів. За словами Водолаги, якщо брати загалом, то цифра набагато більша. Водночас врятовано 132 людини, евакуйовано – 538.

“Тобто це та кількість людей, які не могли евакуюватись під час пожеж внаслідок обстрілів”, – додала речниця.

Нагадаємо

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні загинуло близько 45 рятувальників.

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