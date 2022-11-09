В Киеве с начала полномасштабной войны из-под завалов достали 40 человек – ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии в столице от вражеских обстрелов пострадали 136 человек. Как сообщила на брифинге руководительница пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага, из-под завалов изъяли тела 40 человек, передает УНН.
Цитата
“Нельзя говорить, что Киев находится в безопасности. С начала полномасштабного вторжения спасатели столицы выезжали 96 раз на вызовы, связанные именно с рашистскими обстрелами. В результате этих событий 40 человек мы изъяли из-под завалов. К сожалению, люди погибли”, – сказала Светлана Водолага.
Детали
Спикер добавила, что с начала полномасштабного вторжения в Киеве травмировано 136 человек. Речь идет о том количестве, которое удалось спасти и доставить в медицинские учреждения. По словам Водолаги, если брать в общем, то цифра намного больше. В то же время спасены 132 человека, эвакуированы – 538.
“То есть это количество людей, которые не могли эвакуироваться во время пожаров в результате обстрелов”, – добавила спикер.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину погибло около 45 спасателей.