С начала года в Украине произошло более 71 тыс. пожаров – ГСЧС

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“С начала года в Украине возник 71 161 пожар. Это огромное количество пожаров, в которых погибли 1162 человека. Травмировано 1287 человек. Из них, если говорить о детях и подростках до 18 лет, – 89 детей. Относительно погибших – это 25 человек”, – сообщил Хорунжий.

Детали

По словам представителя ГСЧС, в 2022 году из-за российских обстрелов в Украине возросло количество пожаров на промышленных предприятиях. В прошлом году больший процент возгораний был в жилых секторах. Пожары в жилом секторе составляют примерно 40% от всех остальных.

“Основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем. Это, в частности, и перегрузка электросетей, в результате чего пожары возникают от короткого замыкания”, – добавил Хорунжий.

Напомним

В результате полномасштабного вторжения россии в столице от вражеских обстрелов пострадали 136 человек. Как сообщила руководитель прессслужбы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага, из-под завалов изъяли тела 40 человек.