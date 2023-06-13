У багатьох областях України оголошена повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У багатьох областях України оголошена повітряна тривога, пише УНН.
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Так, повітряна тривога пролунала у південних та східних областях країни. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав не ігнорувати ранкові сигнали повітряної тривоги.
"Зранку реагуємо на сигнали повітряної тривоги. Є загроза", - написав він.
Доповнення
Під час нічної повітряної тривоги, ворог поцілив у п'ятиповерхівку в Кривому Розі, під завалами, ймовірно, знаходяться люди.
Крім того, окупанти атакували "шахедами" Харків, внаслідок обстрілу є руйнування.