Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога

Детали

Так, воздушная тревога прозвучала в южных и восточных областях страны. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал не игнорировать утренние сигналы воздушной тревоги.

"Утром реагируем на сигналы воздушной тревоги. Есть угроза", - написал он.

Дополнение

Во время ночной воздушной тревоги, враг попал в пятиэтажку в Кривом Роге, под завалами, вероятно, находятся люди.

Кроме того, оккупанты атаковали "шахедами" Харьков, в результате обстрела есть разрушения.