У Авдіївці від атаки рф загинули п'ятимісячний хлопчик та його бабуся: прокуратура відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Внаслідок атаки російських окупантів по Авдіївці загинули п'ятимісячний хлопчик та його бабуся, мати й батько дитини важко поранені. Донецька обласна прокуратура розпочала провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомляє УНН з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка, Офісу Генерального прокурора України.
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"Важко усвідомлювати, що навіть в умовах цієї страшної війни, яку ведуть проти нас росіяни, цієї трагедії можна було уникнути: буквально вчора поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина й виїхати. Але, на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату - жінка вже вкотре навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце. А сьогодні сталося непоправне", - заявив Кириленко.
Він наголосив: "Вкотре звертаюся до цивільних, які всупереч здоровому глузду залишаються у прифронтовій зоні: евакуюйтеся! Надаємо для цього усе необхідне. Збережіть себе та своїх дітей".
Деталі
У Офісі генпрокурора повідомили, що прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. За даними слідства, ввечері, 31 березня, окупаційні війська рф здійснили артилерійський обстріл Авдіївки. Снаряд влучив у приватний будинок, в якому проживала родина.
За попередніми даними, поранень також зазнали мати й батько дитини, які знаходились на подвір’ї. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають, на місці працюють правоохоронці та рятувальники.
Нагадаємо
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії - загинуло двоє осіб, з них одна дитина.