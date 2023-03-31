Окупанти вдарили по Авдіївці з артилерії: серед загиблих - дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії - загинуло двоє осіб, з них одна дитина. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
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"росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії - загинуло двоє осіб, з них одна дитина 2022 року народження. Ще двоє людей - поранені", - написав Єрмак.
Крім того, за його словами, був пошкоджений приватний будинок.
"Терористи", - резюмував глава Офісу Президента.
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