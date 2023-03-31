Намагались дістатись до Херсона на човні: люди потрапили під обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Херсоні потрапили під обстріл люди, які намагались перебратись із лівого берега на правий. Попередньо, поранені двоє, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
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"Під обстріл потрапили люди, котрі намагалися дістатися Херсона на човні. Вони пливли з дач, що на лівому березі Дніпра. Попередньо поранені двоє людей. На місце виїхали екстрені служби", - йдеться у повідомленні.
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