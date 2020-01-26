У Авдіївці в пожежі виявили тіла двох чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На Донеччині внаслідок пожежі у літній кухні загинуло двоє чоловіків 1971 та 1962 років народження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Донецькій області.
"25 січня о 13:52 на телефон Служби порятунку надійшла інформація про пожежу, що сталася в господарчій споруді за адресою: місто Авдіївка, вул. Незалежності", - сказано у повідомленні.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла в окремо побудованій літній кухні. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіла двох чоловіків без ознак життя (1971 року народження та 1962 року народження).
Пожежу локалізовано о 14:20, ліквідовано о 14:33.
Причина та обставини пожежі встановлюються відповідними фахівцями.
Від Головного управління залучалось 7 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.
Нагадаємо, у Миколаєві сталася пожежа у літній кухні приватного будинку, внаслідок чого загинула 81-річна жінка.