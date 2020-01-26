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У Миколаєві в пожежі загинула 81-річна жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. У Миколаєві сталася пожежа у літній кухні приватного будинку, внаслідок чого загинула 81-річна жінка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

У Миколаєві в пожежі загинула 81-річна жінка

"25 січня о 17:16 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу літньої кухні по провулку Гаражному міста Миколаєва", - сказано у повідомленні.

За вказаною адресою прибули вогнеборці. Провівши оперативну розвідку, рятувальники виявили в будівлі тіло загиблої жінки 1938 р.н.

Зазначається, що пожежа повністю охопила літню кухню та почала перекидатись на житловий будинок, розташований поруч, також виникла загроза розповсюдження вогню на сусідні будинки. Так, о 17:31 пожежу було локалізовано та о 18:06 повністю ліквідовано на площі 30 м кв. Причина її виникнення наразі встановлюється.

До гасіння від ДСНС залучалось 10 осіб, 4 одиниці техніки. На місці працювали співробітники правоохоронних органів та медики.

Нагадаємо, у селищі Торчин на Волині внаслідок пожежі у приватному будинку загинуло двоє людей.

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