На Волині внаслідок пожежі у будинку загинуло двоє людей

“25 січня о 15:43 у смт Торчин Луцького району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 2 особи. О 16:35 пожежу ліквідовано”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Донецькій області в результаті пожежі в житловому будинку загинуло двоє людей.