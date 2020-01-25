На Волині внаслідок пожежі у будинку загинуло двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У селищі Торчин на Волині внаслідок пожежі у приватному будинку загинуло двоє людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України.
“25 січня о 15:43 у смт Торчин Луцького району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 2 особи. О 16:35 пожежу ліквідовано”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Донецькій області в результаті пожежі в житловому будинку загинуло двоє людей.