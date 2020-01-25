На Волыни в результате пожара в доме погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В поселке Торчин на Волыни в результате пожара в частном доме погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины.
“25 января в 15:43 в пгт. Торчин Луцкого района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 2 человека. В 16:35 пожар был ликвидирован”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Донецкой области в результате пожара в жилом доме погибли два человека.