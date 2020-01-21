На Донеччині на пожежі загинули двоє чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Донецькій області в результаті пожежі в житловому будинку загинуло двоє людей. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Так, 21 січня о 07:07 диспетчер Служби порятунку отримав повідомлення про пожежу, що сталася на вул. Калузька у місті Слов’янськ Донецької області.
Бійці ДСНС з’ясували, що пожежа сталася в приватному житловому будинку. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла 2 загиблих чоловіків.
Пожежа була локалізована о 07:40 та ліквідована о 07:52.
Імовірною причиною трагедії стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів, однак остаточна причина буде встановлена фахівцями.
Нагадаємо, на Львівщині у пожежі згоріла новорічна ялинка, внаслідок чого були знищені речі домашнього вжитку.