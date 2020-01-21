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В Донецкой области при пожаре погибли двое мужчин

Киев • УНН

 • 11045 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Донецкой области в результате пожара в жилом доме погибли два человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.

В Донецкой области при пожаре погибли двое мужчин

Так, 21 января в 7:07 диспетчер Службы спасения получил сообщение о пожаре, который произошел на ул. Калужская в городе Славянск Донецкой области.

Бойцы ГСЧС выяснили, что пожар произошел в частном жилом доме. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тела 2 погибших мужчин.

Пожар был локализован в 07:40 и ликвидирован в 07:52.

Вероятной причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, однако окончательная причина будет установлена специалистами.

Напомним, в Львовской области в пожаре сгорела новогодняя елка, в результате чего были уничтожены вещи домашнего обихода.

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