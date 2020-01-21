В Донецкой области при пожаре погибли двое мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Донецкой области в результате пожара в жилом доме погибли два человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.
Так, 21 января в 7:07 диспетчер Службы спасения получил сообщение о пожаре, который произошел на ул. Калужская в городе Славянск Донецкой области.
Бойцы ГСЧС выяснили, что пожар произошел в частном жилом доме. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тела 2 погибших мужчин.
Пожар был локализован в 07:40 и ликвидирован в 07:52.
Вероятной причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, однако окончательная причина будет установлена специалистами.
Напомним, в Львовской области в пожаре сгорела новогодняя елка, в результате чего были уничтожены вещи домашнего обихода.