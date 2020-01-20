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На Львівщині у квартирі виникла пожежа через новорічну ялинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. На Львівщині у пожежі згоріла новорічна ялинка, внаслідок чого були знищені речі домашнього вжитку. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУ ДСНС України у Львівській області.

На Львівщині у квартирі виникла пожежа через новорічну ялинку

"19 січня о 18:43 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в селі Великий Любінь на вулиці Львівська, 180 Городоцького району. Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі трьохповерхового житлового будинку", - сказано у повідомленні.

За лічені хвилини на місце події прибули пожежно-рятувальний підрозділ 45-го Державного пожежно-рятувального посту села Великий Любінь.

"Завдяки професійним діям рятувальників вдалось не допустити розповсюдження вогню і тим самим врятувати квартиру від знищення. О 18:57 вогнеборці локалізували пожежу, та о 19:00 ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 4 кв.м", - повідомили у пресслужбі.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини та причини виникнення займання встановлюють фахівці.

Можливою причиною пожежі стало загоряння новорічної ялинки.

Нагадаємо, на Львівщині сталася пожежа, внаслідок якої згоріла новорічна ялинка та були пошкоджені речі домашнього вжитку.

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