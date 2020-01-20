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Во Львовской области в квартире возник пожар из-за новогодней елки

Киев • УНН

 • 12447 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Во Львовской области в пожаре сгорела новогодняя елка, в результате чего были уничтожены вещи домашнего обихода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Во Львовской области в квартире возник пожар из-за новогодней елки

"19 января в 18:43 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в селе Большой Любинь на улице Львовская, 180 Городокского района. Пожар возник в квартире на третьем этаже трехэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.

За считанные минуты на место происшествия прибыли пожарно-спасательное подразделение 45-го Государственного пожарно-спасательного поста села Большой Любинь.

"Благодаря профессиональным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня и тем самым спасти квартиру от уничтожения. В 18:57 пожарные локализовали пожар, и в 19:00 он был ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 4 кв.м", - сообщили в пресс-службе.

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства и причины возникновения возгорания устанавливают специалисты.

Возможной причиной пожара стало возгорание новогодней елки.

Напомним, в Львовской области произошел пожар, в результате которого сгорела новогодняя елка и были повреждены вещи домашнего обихода.

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