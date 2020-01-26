В Авдеевке в пожаре обнаружили тела двух мужчин

"25 января в 13:52 на телефон Службы спасения поступила информация о пожаре, который произошел в хозяйственной постройке по адресу: Авдеевка, ул. Независимости", - сказано в сообщении.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник в отдельно построенной летней кухне. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни (1971 года рождения и 1962 года).

Пожар локализован в 14:20, ликвидирован в 14:33.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются соответствующими специалистами.

От Главного управления привлекалось 7 человек личного состава и 1 единица техники.

Напомним, в Николаеве произошел пожар в летней кухне частного дома, в результате чего погибла 81-летняя женщина.