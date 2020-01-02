У 2020 році змінюються правила декларування

"НАЗК звертає увагу на нові і важливі аспекти кампанії декларування 2020 року", - йдеться у відеоінструкції.

Зокрема, у відео розповідається про те, що від початку 2020 року потрібно буде декларувати відомості про банківський рахунок, навіть якщо на ньому немає коштів, або строк дії банківської картки закінчився. Це стосується рахунків, які відкриті на ім’я суб’єкта господарювання, або члена його сім’ї.

Також потрібно декларувати відомості про фінансову установу, якщо у вас більше половини днів звітного періоду був доступ до банківського сейфу. Такий доступ міг мати як сам суб’єкт декларування, так і члени його сім’ї. Доступ до сейфу повинен бути на кінець звітного періоду впродовж 183 днів.

"З 1 січня 2020 року суб’єктам декларування при заповненні декларації необхідно буде зазначити відомості про свій унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) та вказати відповідні номери членів сім’ї. Такі зміни до статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" набули чинності 18 жовтня 2019 року (закон № 140-IX)", - йдеться у відеоінструкції.

Повідомляється, що для отримання унікального номера запису в реєстрі потрібно звернутись до міграційної служби для оформлення біометричних документів. Цей номер є незмінним.

Також зазначається, що суб’єкт декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, має подати декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Якщо працівник звільняється зі своєї ініціативи – подати декларацію потрібно одразу, а якщо його звільнив роботодавець – на це відведено 20 днів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НАЗК нагадали Богдану про своєчасне подання декларації

"Суб’єкти декларування у 10-денний термін мають письмово повідомити Національне агентство про відкриття ними або їх неповнолітніми дітьми валютного рахунка в закордонному банку. Такі обставини виникають, зокрема, при вступі неповнолітніх членів сім’ї суб’єктів декларування до навчальних закладів за межами України", - повідомляється у відеоінструкції.

Зокрема, йдеться про осіб, що перебувають у шлюбі з суб’єктом декларування, або є його неповнолітніми дітьми, а також будь-кого, хто спільно проживає з ним та має спільний побут. Разом з тим, відомості про дитину від попереднього шлюбу, яка проживає окремо – не підлягають декларуванню.

Зазначається, що з 1 січня 2020 року також розширюється коло підстав для подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані. Якщо суб’єкт декларування отримує понад 50 прожиткових мінімумів доходу, або купує майно на зазначену суму – він повинен впродовж 10 днів повідомити про це НАЗК.

Нагадаємо, НАЗК відкрило НАБУ доступ до реєстру декларацій.