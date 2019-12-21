У НАЗК роз’яснили, чи потрібно декларувати банківські рахунки, на яких немає коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. В НАЗК нагадали, що відомості про банківські рахунки потрібно декларувати незалежно від наявності коштів на карті, або закінчення строку їх дії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.
"З 1 січня 2020 року суб’єкти декларування мають внести в декларацію відомості про всі банківські рахунки, відкриті на ім’я суб’єкта декларування або члена його сім’ї, незалежно від наявності залишку коштів на них станом на 31 грудня звітного періоду", - йдеться у повідомленні.
Також в НАЗК додали, що це стосується і карток, термін строку дії яких скінчився.
"Завершення строку дії банківської карти не тягне за собою автоматичне закриття банківського рахунка. Тому відомості про такий рахунок необхідно також зазначити у відповідному розділі декларації", – зазначила представник Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Юлія Кулікова.
Нагадаємо, у НАЗК пояснили процедуру внесення відомостей про фінустанови при використанні сейфу.