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У НАЗК пояснили процедуру внесення відомостей про фінустанови при використанні сейфу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Наявність доступу до банківського сейфу більше половини днів звітного періоду зобов’язує суб’єкта декларування надати відомості про фінансову установу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Відомості про фінансову чи банківську установу зазначаються незалежно від фактичного зберігання у сейфі майна станом на 31 грудня звітного періоду у разі, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї на кінець звітного періоду або протягом 183 календарних днів мав чи має доступ до такого сейфу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 1 січня 2020 року суб’єктам декларування необхідно буде відображати у декларації відомості про банківську або фінансову установу, в якій у звітному періоді у суб’єкта декларування або члена його сім’ї був доступ до банківського сейфу.

Нагадаємо, Новак розповіла, коли запрацює електронний документообіг у НАЗК.

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