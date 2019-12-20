В НАПК объяснили процедуру внесения сведений о финучреждениях при использовании сейфа

"Ведомости о финансовом или банковском учреждении указываются независимо от фактического хранения в сейфе имущества по состоянию на 31 декабря отчетного периода в случае, если субъект декларирования или член его семьи на конец отчетного периода или в течение 183 календарных дней имел или имеет доступ к такому сейфу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 января 2020 года субъектам декларирования необходимо будет отражать в декларации сведения о банковском или финансовом учреждении, в котором в отчетном периоде у субъекта декларирования или члена его семьи был доступ к банковскому сейфу.

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