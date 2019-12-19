Новак розповіла, коли запрацює електронний документообіг у НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. З початку наступного року планується запуск електронного документообігу у Національному агентстві з питань запобігання корупції. Про це заявила тимчасово виконувачка обов'язків голови НАЗК Наталія Новак під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
"Виявилося, що в НАЗК відсутній електронний документообіг. У той час, коли всі кажуть про діджиталізацію, і здавалося, що такі органи давно повинні були перейти на електронний документообіг, з’ясувалося, як мені сказали, не було політичної волі перейти на електронний документообіг", - розповіла Новак.
За її словами, наразі підписане розпорядження про перехід на електронний документообіг.
"Вже вдруге працівники НАЗК пройшли навчання… І я вважаю, що, мабуть, з 1 січня цей електронний документообіг буде запущений", - сказала Новак.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції розраховує на підтримку міжнародних партнерів у питання модернізації реєстру декларацій.