Новак рассказала, когда заработает электронный документооборот в НАПК

"Оказалось, что в НАПК отсутствует электронный документооборот. В то время, когда все говорят о диджитализации, и казалось, что такие органы давно должны были перейти на электронный документооборот, выяснилось, как мне сказали, не было политической воли перейти на электронный документооборот", - рассказала Новак.

По ее словам, в настоящее время подписано распоряжение о переходе на электронный документооборот.

"Уже второй раз работники НАПК прошли обучение... И я считаю, что, пожалуй, с 1 января этот электронный документооборот будет запущен", - сказала Новак.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции рассчитывает на поддержку международных партнеров в вопросе модернизации реестра деклараций.