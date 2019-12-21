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В НАПК разъяснили, нужно ли декларировать банковские счета, на которых нет средств

В НАПК разъяснили, нужно ли декларировать банковские счета, на которых нет средств

Киев  •  УНН

 • 53276 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В НАПК напомнили, что сведения о банковских счетах нужно декларировать независимо от наличия средств на карте, или окончания срока их действия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"С 1 января 2020 года субъекты декларирования должны внести в декларацию сведения обо всех банковских счетах, открытых на имя субъекта декларирования или члена его семьи, независимо от наличия остатка средств на них по состоянию на 31 декабря отчетного периода" , - говорится в сообщении.

Также в НАПК добавили, что это касается и карточек, весь срок действия которых истек.

"Завершение срока действия банковской карты не влечет за собой автоматическое закрытие банковского счета. Поэтому сведения о таком счете необходимо также указать в соответствующем разделе декларации", - отметила представитель Департамента проверки деклараций и мониторинга образа жизни Юлия Куликова.

Напомним, в НАПК объяснили процедуру внесения сведений о финучреждениях при использовании сейфа.

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