В НАПК разъяснили, нужно ли декларировать банковские счета, на которых нет средств

"С 1 января 2020 года субъекты декларирования должны внести в декларацию сведения обо всех банковских счетах, открытых на имя субъекта декларирования или члена его семьи, независимо от наличия остатка средств на них по состоянию на 31 декабря отчетного периода" , - говорится в сообщении.

Также в НАПК добавили, что это касается и карточек, весь срок действия которых истек.

"Завершение срока действия банковской карты не влечет за собой автоматическое закрытие банковского счета. Поэтому сведения о таком счете необходимо также указать в соответствующем разделе декларации", - отметила представитель Департамента проверки деклараций и мониторинга образа жизни Юлия Куликова.

Напомним, в НАПК объяснили процедуру внесения сведений о финучреждениях при использовании сейфа.