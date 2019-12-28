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НАЗК відкрило антикорупційному бюро доступ до реєстру декларацій

НАЗК відкрило антикорупційному бюро доступ до реєстру декларацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Національне агентсво з питань запобігання корупції відкрило детективам Національного антикорупційного бюро України доступ до реєстру декларацій, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з Державним підприємством "Українські спеціальні системи" організувало доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Національному антикорупційному бюро України", - повідомили у пресслужбі НАЗК.

Порядок доступу НАБУ до Реєстру декларацій було затверджено спільним наказом НАЗК та НАБУ та зареєстровано у Міністерстві юстиції.

Цим Порядком врегульовано питання забезпечення доступу детективів НАБУ до непублічної частини Реєстру декларацій, а також питання захисту інформації при взаємодії двох антикорупційних органів.

Нагадаємо, в Національному агентстві з питань запобігання корупції з’явилась відеоінструкція, у якій вони звернули увагу на нові і важливі аспекти кампанії декларування у 2020 році.

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