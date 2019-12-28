НАПК открыло антикоррупционному бюро доступ к реестру деклараций

"Национальное агентство по предупреждению коррупции совместно с Государственным предприятием "Украинские специальные системы" организовало доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, Национальному антикоррупционному бюро Украины", - сообщили в пресс-службе НАПК.

Порядок доступа НАБУ в Реестр деклараций был утвержден совместным приказом НАПК и НАБУ и зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Этим Порядком урегулированы вопросы обеспечения доступа детективов НАБУ к непубличной части Реестра деклараций, а также вопросы защиты информации при взаимодействии двух антикоррупционных органов.

Напомним, в Национальном агентстве по предупреждению коррупции появилась видеоинструкция, в которой они обратили внимание на новые и важные аспекты кампании декларирования в 2020 году.