НАЗК зняло відеоінструкцію про особливості декларування у 2020 році

КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Національному агентстві з питань запобігання корупції з’явилась відеоінструкція, у якій вони звернули увагу на нові і важливі аспекти кампанії декларування у 2020 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку НАЗК в Facebook.