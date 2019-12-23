НАЗК зняло відеоінструкцію про особливості декларування у 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Національному агентстві з питань запобігання корупції з’явилась відеоінструкція, у якій вони звернули увагу на нові і важливі аспекти кампанії декларування у 2020 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку НАЗК в Facebook.
"В цьому відео НАЗК звертає увагу на нові і важливі аспекти кампанії декларування 2020 року. До матеріалу увійшли також відповіді на популярні запитання, які ставилися представникам НАЗК під час осінньо-зимової серії тренінгів "Фінансовий контроль – проблемні аспекти", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у відео розповідається про те, що у 2020 році будуть вносити у декларацію машини та квартири, якими суб’єкт господарювання користувався більше, ніж півроку. Також свої декларації повинні будуть вперше подати нові суб’єкти господарювання, в тому числі, Андрій Богдан.
"Так само вперше свої декларації подаватимуть народні обранці, які у 2019 році стали народними депутатами України на позачергових парламентських виборах. Політикам ця кампанія декларування може додати додаткових балів, а може завдати репутаційних втрат, якщо спосіб життя не буде відповідати тим деклараціям, які будуть подані в чергову хвилю декларування", - йдеться у відео.
Також у відео нагадали про зміни до визначення члена сім’ї в декларації, а також процедури внесення відомостей про фінустанову при використанні сейфу.
Нагадаємо, в НАЗК роз’яснили, чи потрібно декларувати банківські рахунки, на яких немає коштів.