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НАЗК зняло відеоінструкцію про особливості декларування у 2020 році

НАЗК зняло відеоінструкцію про особливості декларування у 2020 році

Київ • УНН

 • 180191 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Національному агентстві з питань запобігання корупції з’явилась відеоінструкція, у якій вони звернули увагу на нові і важливі аспекти кампанії декларування у 2020 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку НАЗК в Facebook.

"В цьому відео НАЗК звертає увагу на нові і важливі аспекти кампанії декларування 2020 року. До матеріалу увійшли також відповіді на популярні запитання, які ставилися представникам НАЗК під час осінньо-зимової серії тренінгів "Фінансовий контроль – проблемні аспекти", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у відео розповідається про те, що у 2020 році будуть вносити у декларацію машини та квартири, якими суб’єкт господарювання користувався більше, ніж півроку. Також свої декларації повинні будуть вперше подати нові суб’єкти господарювання, в тому числі, Андрій Богдан.

"Так само вперше свої декларації подаватимуть народні обранці, які у 2019 році стали народними депутатами України на позачергових парламентських виборах. Політикам ця кампанія декларування може додати додаткових балів, а може завдати репутаційних втрат, якщо спосіб життя не буде відповідати тим деклараціям, які будуть подані в чергову хвилю декларування", - йдеться у відео.

Також у відео нагадали про зміни до визначення члена сім’ї в декларації, а також процедури внесення відомостей про фінустанову при використанні сейфу.

Нагадаємо, в НАЗК роз’яснили, чи потрібно декларувати банківські рахунки, на яких немає коштів.

Українські Національні Новини

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