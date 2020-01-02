В 2020 году меняются правила декларирования

"НАПК обращает внимание на новые и важные аспекты кампании декларирования 2020 года", - говорится в видеоинструкции.

В частности, в видео рассказывается о том, что с начала 2020 года нужно будет декларировать сведения о банковском счете, даже если на нем нет средств, или срок действия банковской карты истек. Это касается счетов, которые открыты на имя предприятия, или члена его семьи.

Также нужно декларировать сведения о финансовом учреждении, если у вас больше половины дней отчетного периода был доступ к банковской ячейке. Такой доступ мог иметь как сам субъект декларирования, так и члены его семьи. Доступ к сейфу должен быть на конец отчетного периода в течение 183 дней.

"С 1 января 2020 года субъектам декларирования при заполнении декларации необходимо будет указать сведения о своем уникальном номере записи в Едином государственном демографическом реестре и указать соответствующие номера членов семьи. Такие изменения в статью 46 Закона Украины "О предупреждении коррупции" вступили в силу 18 октября 2019 года (закон № 140-IX)", - говорится в видеоинструкции.

Сообщается, что для получения уникального номера записи в реестре нужно обратиться в миграционную службу для оформления биометрических документов. Этот номер является неизменным.

Также отмечается, что субъект декларирования, который прекращает деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления, должен подать декларацию за период, не охваченный ранее поданным декларациям. Если работник увольняется по своей инициативе - подать декларацию нужно сразу, а если его уволил работодатель - на это отведено 20 дней.

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"Субъекты декларирования в 10-дневный срок должны письменно сообщить Национальное агентство об открытии ими или их несовершеннолетними детьми валютного счета в зарубежном банке. Такие обстоятельства возникают, в частности, при поступлении несовершеннолетних членов семьи субъектов декларирования в учебные заведения за пределами Украины", - сообщается в видеоинструкции.

В частности, речь идет о лицах, состоящих в браке с субъектом декларирования, или являющихся его несовершеннолетними детьми, а также любом, кто совместно проживает с ним и имеет общий быт. Вместе с тем, сведения о ребенке от предыдущего брака, который проживает отдельно - не подлежат декларированию.

Отмечается, что с 1 января 2020 года также расширяется круг оснований для представления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Если субъект декларирования получает более 50 прожиточных минимумов дохода, или покупает имущество на указанную сумму - он должен в течение 10 дней сообщить об этом НАПК.

Напомним, НАПК открыло НАБУ доступ к реестру деклараций.