У 2019 році чистий прибуток Нафтогазу склав 63 млрд грн

Підприємства Групи Нафтогаз видобули 16,1 млрд куб. м газу (78% загального видобутку в Україні) та забезпечили транзит 89,6 млрд кубометрів газу до європейських країн.

Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності, склали 110 млрд грн. Ця сума включає 55,7 млрд грн компенсації за результатами позитивного рішення у арбітражі щодо транзитного контракту, за вирахуванням податку на прибуток. До оподаткування сума отриманої компенсації склала 2,9 млрд дол. США, еквівалент 68 млрд грн.

Державний бюджет вже отримав з цієї суми 12,2 млрд грн податку на прибуток і отримає додатково 48,2 млрд грн у вигляді дивідендів Нафтогазу за 2019 рік.

Загальна сума дивідендів, сплачених Нафтогазом до державного бюджету у 2019 році, перевищила 20 млрд грн, включаючи 90% чистого прибутку за 2018 рік та проміжні дивіденди за 2019 рік.

Нагадаємо, Нафтогаз припинив імпорт газу до України, прогнозують зниження цін.