Нафтогаз припинив імпорт газу до України, прогнозують зниження цін
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У квітні ціна газу для населення знизилась на 15% та продовжить своє падіння. Таку думку висловив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі одного з телеканалів, передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії.
"Ми очікуємо, що в наступні місяці ціна газу також знизиться. Важко передбачити наскільки, зараз ринок дивує багатьох аналітиків і нас дивує. Ми нещодавно побачили від’ємну ціну на нафту в США. Це був короткий епізод, але він мав місце, він безпрецедентний. Тому можна очікувати, що ціна газу на європейських ринках в травні буде дещо нижчою", - сказав Коболєв.
Він також зазначив, що на сьогодні в українських газосховищах рекордно високі обсяги газу.
"Вони кардинально більші за обсяги, які ми мали на попередній сезон - різниця більше ніж 4 млрд куб. Наразі ми, як Нафтогаз, не імпортуємо газ, газ імпортують в основному приватні трейдери", - сказав він.
Також, на думку голови правління Нафтогазу, наступної зими Україна використає той надлишковий газ, який було закачано попередньої осені в процесі підготовки до переговорного процесу з Газпромом.
"Ми готувались до потенційної газової кризи і тому створили додатковий запас газу. У нас на початку сезону було більше 21 млрд куб газу", - додав він.
Нагадаємо, у квітні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), знизилась до 2,9 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).