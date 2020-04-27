Нафтогаз припинив імпорт газу до України, прогнозують зниження цін

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У квітні ціна газу для населення знизилась на 15% та продовжить своє падіння. Таку думку висловив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі одного з телеканалів, передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії.

"Ми очікуємо, що в наступні місяці ціна газу також знизиться. Важко передбачити наскільки, зараз ринок дивує багатьох аналітиків і нас дивує. Ми нещодавно побачили від’ємну ціну на нафту в США. Це був короткий епізод, але він мав місце, він безпрецедентний. Тому можна очікувати, що ціна газу на європейських ринках в травні буде дещо нижчою", - сказав Коболєв.

Він також зазначив, що на сьогодні в українських газосховищах рекордно високі обсяги газу.

"Вони кардинально більші за обсяги, які ми мали на попередній сезон - різниця більше ніж 4 млрд куб. Наразі ми, як Нафтогаз, не імпортуємо газ, газ імпортують в основному приватні трейдери", - сказав він.

Також, на думку голови правління Нафтогазу, наступної зими Україна використає той надлишковий газ, який було закачано попередньої осені в процесі підготовки до переговорного процесу з Газпромом.

"Ми готувались до потенційної газової кризи і тому створили додатковий запас газу. У нас на початку сезону було більше 21 млрд куб газу", - додав він.

Нагадаємо, у квітні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), знизилась до 2,9 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Українські Національні Новини

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