Нафтогаз припинив імпорт газу до України, прогнозують зниження цін

КИЇВ. 27 квітня. УНН. У квітні ціна газу для населення знизилась на 15% та продовжить своє падіння. Таку думку висловив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі одного з телеканалів, передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії.