Нафтогаз прекратил импорт газа в Украину, прогнозируют снижение цен

"Мы ожидаем, что в последующие месяцы цена газа также снизится. Трудно предсказать насколько, сейчас рынок удивляет многих аналитиков и нас удивляет. Мы недавно увидели отрицательную цену на нефть в США. Это был короткий эпизод, но он имел место, он беспрецедентный. Поэтому можно ожидать, что цена газа на европейских рынках в мае будет несколько ниже", - сказал Коболев.

Он также отметил, что на сегодня в украинских хранилищах рекордно высокие объемы газа.

"Они кардинально крупнее за объемы, которые мы имели в предыдущий сезон - разница больше чем на 4 млрд куб. Сейчас мы, как Нафтогаз не импортируем газ, газ импортируют в основном частные трейдеры", - сказал он.

Также, по мнению главы правления Нафтогаза, следующей зимой Украина использует тот избыточный газ, который был закачан предыдущей осенью в процессе подготовки к переговорному процессу с Газпромом.

"Мы готовились к потенциальному газовому кризису и поэтому создали дополнительный запас газа. У нас в начале сезона было больше 21 млрд куб газа", - добавил он.

Напомним, в апреле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), снизилась до 2,9 грн за кубометров (без учета НДС, наценки газзбутив и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).