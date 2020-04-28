В 2019 году чистая прибыль Нафтогаза составила 63 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В 2019 году консолидированная чистая прибыль Группы Нафтогаз составил 63,3 млрд грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".
Предприятия Группы Нафтогаз добыли 16,1 млрд куб. м газа (78% общей добычи в Украине) и обеспечили транзит 89,6 млрд кубометров газа в европейские страны.
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 110 млрд грн. Эта сумма включает 55,7 млрд грн компенсации по результатам положительного решения в арбитраже по транзитному контракту, за вычетом налога на прибыль. До налогообложения сумма полученной компенсации составила 2,9 млрд долл. США, эквивалент 68 млрд грн.
Государственный бюджет уже получил из этой суммы 12,2 млрд грн налога на прибыль и получит дополнительно 48,2 млрд грн в виде дивидендов Нафтогаза за 2019 год.
Общая сумма дивидендов, выплаченных Нафтогазом в государственный бюджет в 2019 году, превысила 20 млрд грн, включая 90% чистой прибыли за 2018 и промежуточные дивиденды за 2019 год.
Напомним, Нафтогаз прекратил импорт газа в Украину, прогнозируют снижение цен.