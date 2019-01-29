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У 2018 році зафіксували хабарів на суму понад 207 мільйонів гривень

У 2018 році зафіксували хабарів на суму понад 207 мільйонів гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. В Україні за 2018 рік загальна сума хабарів склала понад 207 мільйонів гривень. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Генеральній прокуратурі України.

"В 2018 році Генеральна прокуратура України зафіксувала неправомірної вигоди на суму 207 630 940 гривень, з якої 56 642090 гривень це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, ст.368 КК України", - повідомили в прокуратурі.

Також, зазначили, що хабарі давали за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, незаконне збагачення, підкуп службової особи, юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, підкуп особи, яка надає публічні послуги, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, зловживання впливом, протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань, провокація підкупу.

Нагадаємо, у Львівській області слідчого поліції затримали на вимаганні 12 тисяч доларів хабарі. За даними спецслужби, для того, щоб уникнути викриття, поліцейський розробив план: гроші мали бути перераховані на новостворений картковий рахунок, до якого він потім мав отримати доступ онлайн.

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