У 2018 році зафіксували хабарів на суму понад 207 мільйонів гривень

"В 2018 році Генеральна прокуратура України зафіксувала неправомірної вигоди на суму 207 630 940 гривень, з якої 56 642090 гривень це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, ст.368 КК України", - повідомили в прокуратурі.

Також, зазначили, що хабарі давали за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, незаконне збагачення, підкуп службової особи, юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, підкуп особи, яка надає публічні послуги, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, зловживання впливом, протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань, провокація підкупу.



Нагадаємо, у Львівській області слідчого поліції затримали на вимаганні 12 тисяч доларів хабарі. За даними спецслужби, для того, щоб уникнути викриття, поліцейський розробив план: гроші мали бути перераховані на новостворений картковий рахунок, до якого він потім мав отримати доступ онлайн.