В 2018 году зафиксировали взяток на сумму более 207 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Украине за 2018 год общая сумма взяток составила более 207 млн гривен. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Генеральной прокуратуре Украины.
"В 2018 году Генеральная прокуратура Украины зафиксировала неправомерную выгоду на сумму 207 630 940 гривен, из которой 56 642 090 гривен это принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, ст.368 УК Украины", - сообщили в прокуратуре.
Также, отметили, что взятки давали за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, незаконное обогащение, подкуп должностного лица, юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, злоупотребление влиянием, противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований, провокация подкупа.
Напомним, во Львовской области следователя полиции задержали на вымогательстве 12 000 долларов взятки. По данным спецслужбы, для того, чтобы избежать разоблачения, полицейский разработал план: деньги должны быть перечислены на новый карточный счет, к которому он затем имел доступ онлайн.