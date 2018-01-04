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У 2017 році до колоній потрапило 125 неповнолітніх

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. В Україні у виховних колоніях на сьогодні перебуває 206 неповнолітніх, з яких 125 потрапило протягом 2017 року. Про це повідомив УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

У 2017 році до колоній потрапило 125 неповнолітніх

“В установах пенітенціарної системи перебуває 206 неповнолітніх особи, з яких 12 дівчат. 80% з цієї кількості раніше відбували покарання без позбавлення волі. 112 осіб з числа засуджених виховувалися в неповних сім’ях, 6 осіб мають статус сироти і стільки ж дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав”, — розповів він.

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За словами Чернишова, лише протягом 2017 року до колоній помістили 125 неповнолітніх, двоє з яких раніше вже відбували покарання в місцях позбавлення волі.

Зокрема, уточнив заступник міністра юстиції, 70% неповнолітніх перебувають в неволі за крадіжки (98), грабіж (23) і розбій (22). За вбивство відбуває покарання 16 осіб, за завдання тяжких тілесних ушкоджень — 8 осіб, ще 5 осіб — за зґвалтування.

Нагадаємо, станом на перший квартал 2017 року на обліку в органах пробації перебувало 1526 осіб (102 дівчини), 20% з них - ще не виповнилося 16 років, 80% - вік від 16 до 18 років. 

У 2016 році, за даними Мін'юсту, через органи пробації пройшло 4304 особи, повторні правопорушення вчинили 110 осіб, що становить близько 2,5%.

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