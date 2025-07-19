У 155-й бригаді російських морпіхів страчують власних поранених - ГУР

Командир одного з підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту держави-агресора наказав стратити пораненого бійця цієї ж бригади. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, оприлюднивши відповідне радіоперехоплення, передає УНН.

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"У радіоперехопленні, здобутому українськими розвідниками, командир одного з підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту держави-агресора наказує стратити пораненого бійця цієї ж бригади", - ідеться у повідомленні ГУР.

Як зазначають у ГУР, погроза розстрілом - поширена практика "мотивації" серед командирів армії держави-агресора. "Погроза розстрілом - єдиний спосіб, за допомогою якого російські командири змушують особовий склад виконувати бойові завдання", - вказали у розвідці.

"Пристрелите его на*уй! В морской пехоте больных нет - есть живые и есть мертвые. Других вариантов у него нету. Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет", - наказав командир рф в оприлюдненому радіоперехопленні.

Доповнення

У ГУР вказали, що 155-та бригада морської піхоти держави-агресора росії відома вчиненням воєнних злочинів під час окупації Київської області, а також на інших напрямках фронту.

Раніше УНН писав, що нещодавно фахівці ГУР МО України зафіксували черговий воєнний злочин цієї бригади - наказ на вбивство та обезголовлення українських військовополонених.